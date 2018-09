Destacan en Cuba compromiso con la paz

La necesidad de preservar la paz, para salvar la especie humana, fue destacada en la Declaración emitida por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, en ocasión del Día Internacional de la Paz.

Cada 21 de septiembre se celebra la efeméride, y en Cuba se realizan acciones de carácter educativo que han ayudado a sensibilizar y concientizar sobre la importancia de alcanzar un mundo sin guerras.

La Declaración de la Organización Cubana de Naciones Unidas, emitida en La Habana, recuerda que la gran cantidad de conflictos existentes en el mundo, muestran lo alejado que se está de lograr una paz verdadera, justa y perdurable.

Ante los peligros que acechan a la convivencia apacible, se reafirma desde Cuba el compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y se exhorta a los pueblos del mundo a oponerse al militarismo.

