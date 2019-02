Destacan aportes de Céspedes

En la Casa de la Nacionalidad Cubana, se inauguró este miércoles el Aula de Pensamiento cubano y latinoamericano, a 145 años de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes.

El Premio Nacional de Historia, José Miguel Abreu Cardet, impartió una conferencia en la que significó que Céspedes, ganó el calificativo de Padre de la Patria, al iniciar la Revolución cubana con su alzamiento en su ingenio Demajagua, en Manzanillo.

Abreu Cardet, destacó la vigencia del pensamiento y el legado de Céspedes, llamó a profundizar en sus enseñanzas y rendirle permanente homenaje con superiores realizaciones en la educación, en la formación de los jóvenes, y en el estudio de la historia.

En el hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, escuelas, centros de producción y cooperativas de Granma, se le rindió tributo hoy al patricio a 145 años de su caída en combate.

