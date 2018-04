Destaca Cienfuegos en la recuperación de viviendas

Cienfuegos, Cuba. – A la vanguardia del país se encuentra la provincia de Cienfuegos en la reparación de las viviendas dañadas total y parcialmente por el huracán Irma y en la producción local de materiales de la construcción cuya terminación debe concluir para el 5 de septiembre.

Hasta la fecha se solucionaron el 91 por ciento del fondo habitacional afectado con la colocación de sus techos, afirmó Reynaldo Gómez Hermida, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial.

Añadió que se han vendido a los damnificados en Cienfuegos materiales por un valor superior a los 11 millones de pesos, cifra que representa beneficios para una cantidad significativa de familias.

Aseveró que fueron recuperadas con mejores condiciones todas las instalaciones dañadas en los sectores de Educación, Salud, el Comercio y la Gastronomía, apoyados por varios organismos del territorio.

