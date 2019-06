Denuncia Cuba pérdidas por bloqueo de Estados Unidos

La guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, que dura casi 60 años, causó pérdidas a la Isla por valor de más de 134 mil millones de dólares.

Las autoridades de la mayor de las Antillas afirman que los daños acumulados por el cerco ascienden, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

En su cuenta en Twitter, el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, criticó las nuevas medidas adoptadas por la Casa Blanca este martes.

Por su parte, el titular cubano de Turismo, Manuel Marrero, aseguró que ante las restricciones de viaje impuestas por Trump ese sector de la isla caribeña trabajará con más eficiencia y buscará nuevos mercados.

