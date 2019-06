Dedican Congreso de la ACLIFIM a Fidel

Los participantes en el VI Congreso de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), inaugurado hoy en La Habana, dedicaron esa cita al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder inspirador que acompañó en los sueños e impulsó las metas de esas personas.

En presencia de Marcia Cobas, viceministra de Salud Pública y otros funcionarios, Mabel Ballesteros, presidenta de la ACLIFIM, destacó que a Fidel dedican los resultados del Congreso, y el compromiso de avanzar en las metas futuras en pos del mejoramiento humano.

Asimismo, se refirió al bloqueo que imponen los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, y que ha afectado a los más de 70 mil miembros de esa organización.

Un hecho significativo para la vida institucional de la organización, lo constituyó la participación en el proceso de consulta sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social de la nación, acotó.

