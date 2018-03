Debate sobre eficiencia económica movimiento obrero en Mariel

Artemisa, Cuba.- El miembro del Buró Político del Partido y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, convocó al aporte concreto por la eficiencia de nuestra economía.

Durante la Conferencia Municipal de los trabajadores en la localidad de Mariel en Artemisa, los análisis estuvieron dirigidos al rol del movimiento obrero en la actualización del modelo económico y en lograr elevar su eficacia para el beneficio de la sociedad.

En la Termoeléctrica Máximo Gómez Báez en Mariel, los delegados a la conferencia coincidieron en la necesidad imperiosa de superar la preparación de los dirigentes de base y el enfrentamiento a las manifestaciones de ilegalidades.

Los sindicalistas ratificaron como Secretaria General del Comité Municipal de la CTC en Mariel a Mabel Vieta Fernández y acordaron continuar el perfeccionamiento de los sindicatos a favor del desarrollo económico en vísperas de su XXI Congreso.

