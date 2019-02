Cuba y Turquía firman Plan de Acción (+Fotos)

Cuba y Turquía firmaron en La Habana el Plan de Acción del Comité Empresarial Binacional para el período 2019-2020, el cual contiene acciones para fomentar el comercio y la inversión.

El documento, rubricado en la I Sesión del Comité Empresarial, comprende el intercambio de información, la organización de misiones empresariales, y la participación en ferias.

El Plan está encaminado a fortalecer las relaciones comerciales con el intercambio entre las empresas, la atracción de inversiones turcas en sectores de interés, el fomento de las exportaciones de productos cubanos a Turquía y el suministro de productos del país europeo al caribeño.

El Comité Empresarial tiene lugar durante la visita oficial que realiza a Cuba una delegación turca, presidida por su viceministra de Comercio, Gonca Yilmaz y la viceministra cubana del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez.

