Cuba recuerda a Salvador Allende

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y organizaciones de solidaridad rindieron homenaje al presidente chileno Salvador Allende, en el aniversario 45 de su muerte.

En la céntrica escultura que ofrece tributo al mandatario socialista, el vicepresidente del ICAP, José Prieto, refirió que las palabras y el ejemplo de Allende continúan vigentes en los pueblos de América Latina y el Caribe.

El golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, cerró un ciclo de 3 años de Gobierno de la coalición de izquierda Unidad Popular, liderada por Allende, e inició un sangriento periodo en el país sudamericano.

