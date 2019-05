Cuba garantiza turismo de eventos e incentivos

La Feria Internacional de Turismo de Cuba promueve la modalidad de eventos y viajes de incentivos, una modalidad muy peculiar y exigente, para la cual nuestro país está suficientemente preparado, aseguró hoy el experto José Manuel Bisbé York.

El presidente del Grupo Viajes Cuba, comentó que la isla garantiza un buen destino y todo tipo de facilidades en áreas especializadas, en recintos clásicos como el Palacio de Convenciones, o atípicos como la fortaleza de la Cabaña o los nuevos hoteles.

Refirió que Cuba cuenta con diversas agencias de viajes; organizadores de congresos; una variedad impresionante de alojamientos; una gastronomía con creciente calidad; opciones de transporte, y servicios complementarios de aseguramiento.

Apostamos seriamente por este segmento turístico, dijo Bisbé, y subrayó que la vida, el clima y la hostilidad del vecino del Norte, nos obligan a ser muy creativos.

El Grupo Empresarial Palco, líder en organización profesional de congresos, ferias y espectáculos, se plantea líneas de negocios fundamentales para seguir avanzando en su gestión perspectiva.

Isabel Puebla, directora de Mercadotecnia y Desarrollo, informó en la Feria Internacional de Turismo de Cuba sobre un programa de inversiones para mejorar la infraestructura del Palacio de Convenciones, inaugurado el 19 de septiembre de 1979, como sede por excelencia de eventos en nuestro país.

Precisó que ya se inició en PABEXPO, con el sistema de climatización, se acometen acciones de remozamiento en las habitaciones del hotel Palco, y también se beneficiará EXPOCUBA, con mejoras paulatinas en sus pabellones.

La directiva anunció que está en vías de construcción un nuevo recinto ferial, de acuerdo con Fira Barcelona, que contará con espacios multipropósitos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.