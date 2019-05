Cuba fortalece vínculos con Vietnam (+Fotos)

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phúc, recibió en Hanoi al ministro de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo Di-Lella y a su delegación, que cumplen una visita de trabajo.

El sitio CubaMinrex da cuenta de que el titular cubano de las Comunicaciones se reunió con su homólogo vietnamita, Mayor General Nguyen Manh Hung, para repasar acuerdos bilaterales y nuevas oportunidades de intercambio.

Ambos ratificaron continuar trabajando para poner en práctica y dar seguimiento a los acuerdos rubricados durante la visita a Cuba del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y la que realizara a ese país el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizadas el pasado año.

Perdomo Di-Lella asistirá en nombre de Cuba a los funerales de Estado por el fallecimiento del expresidente Le Duc Anh, quien hizo importantes aportes a las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.