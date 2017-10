Cuba exige fin de agresiones radioeléctricas desde Estados Unidos

Naciones Unidas (ONU). – Este lunes en la Organización de las Naciones Unidas, Cuba exigió el cese de la agresión a su espacio radioeléctrico desde Estados Unidos, una práctica que viola las leyes internacionales.

La funcionaria en el máximo ente mundial, Lilianne Sánchez, expresó que el espacio radioeléctrico cubano es agredido mediante transmisiones radiales y televisivas ilegales, que difunden programaciones especialmente diseñadas para incitar al derrocamiento del orden constitucional libremente establecido por el pueblo de la Isla.

Al intervenir en la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la diplomática ofreció datos concretos sobre esa acción hostil.

Lilianne Sánchez señaló que Cuba espera el fin inmediato de esas políticas agresivas y lesivas a la soberanía nacional, que resultan incompatibles con la paz, la seguridad, el desarrollo y la cooperación entre los Estados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.