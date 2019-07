Cuba en la reducción de vulnerabilidades ante el Cambio Climático

La Habana, Cuba. – En su tercera jornada, la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo con sede en La Habana propone el análisis de la áreas protegidas en Latinoamérica, y el rol de los corredores biológicos, mientras prosiguen los debates en los simposios, y congresos del evento.

Este martes, la directora de Medio Ambiente del CITMA, Odalis Goicochea, afirmó que el enfrentamiento a los problemas ambientales es un reto, pero también una oportunidad para fortalecer la resiliencia de los planes de desarrollo económico y social.

Significó que, como se refleja en la Tarea Vida, las proyecciones ratifican el ascenso del nivel medio del mar, lo cual implicaría la disminución lenta de la superficie emergida del país.

En el contexto de la Convención, el 1er. Simposio Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas Marinos enfatizó en el programa nacional de recuperación y mantenimiento de las playas.

