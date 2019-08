Cuba apuesta por una distribución eficaz del agua

La Habana, Cuba. – De los mil 700 millones de metros cúbicos de agua que se balancean al año en Cuba, el 66 por ciento del líquido que se suministra a la población es por vía subterránea.

El otro 34 por ciento llega a las casas mediante los acuíferos superficiales, dijo el presidente de la Organización superior de dirección empresarial Agua y Saneamiento, Abel Salas.

Explicó que el agua superficial que abastece fundamentalmente a 13 ciudades de la región Oriental y Central, tiene la peculiaridad de llevar un proceso diferente, al recibir tratamiento en las plantas potabilizadoras.

Cuando nos encontramos hoy en la mitad del período húmedo, reflexionó Abel Salas sobre el imperativo de ahorrar agua, pues hay 143 fuentes de abasto afectadas, de ahí el trabajo firme en la ubicación de fuentes con suficiente líquido disponible para garantizar la demanda.

