Crece la telefonía en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – La telefonía fija aumentó en la ciudad de Sancti Spíritus al comenzar a funcionar dos nuevos gabinetes, con un total de mil 200 líneas para beneficio de repartos de la ciudad.

Especialistas de la dirección territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, (ETECSA), explicaron que esas labores permitieron además disponer de otras mil líneas en otras áreas de la propia capital provincial.

Actualmente se montan otros tres gabinetes telefónicos con un total de 2 mil 580 capacidades para aumentar el servicio en barriadas de la Villa y con ello elevar la densidad telefónica.

Las inversiones contribuyeron a elevar a 4 mil 550 viviendas con el servicio de Nauta Hogar, como parte del desarrollo de la informatización de la sociedad cubana.

