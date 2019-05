Convocan hoy desde La Plata al X Congreso campesino

Bayamo, Cuba. – El Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) encabezado por su presidente, Rafael Santiesteban Pozo, convoca este jueves al X Congreso de esa organización desde la Comandancia General del Ejército Rebelde, en La Plata, Sierra Maestra.

Ese documento se da a conocer en el mismo lugar donde hace 60 años, Fidel firmó la Ley de Reforma Agraria, a pocos días del triunfo de la Revolución, y con lo que se materializó uno de los aspectos contenidos en el Programa del Moncada, darle la tierra a los campesinos.

Un grupo de 60 jóvenes campesinos asisten a la convocatoria al Congreso anapista, previsto para el próximo año y que fortalecerá esa organización de masas y el principal deber de los anapistas, producir alimentos para el pueblo.

Esos y otros objetivos se refrendarán este viernes en el acto nacional por el 17 de Mayo, en la Comunidad de Providencia, en el municipio Bartolomé Masó, de Granma.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.