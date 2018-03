Conmemoran aniversario de la Protesta de Baraguá

Santiago de Cuba. – El aniversario 140 de la histórica Protesta de Baraguá, protagonizada por el mayor general Antonio Maceo Grajales y sus compañeros de lucha, será rememorada hoy en el mismo escenario donde el Titán de Bronce consolidó los objetivos básicos de la guerra por la independencia.

Junto al obelisco que marca el lugar donde Maceo protagonizó uno de los sucesos más glorioso de nuestra historia, se depositará una ofrenda floral a nombre del pueblo y se celebrará un acto político cultural con pobladores del municipio santiaguero de Mella.

Entre otras actividades conmemorativas de hoy figuran la cancelación del sello postal Aniversario de la Protesta de Baraguá en la Plaza Antonio Maceo y la presentación del Anuario por el Centro de Estudios Maceistas.

También recibirán homenaje en los bustos de la Avenida de los Libertadores de Santiago de Cuba los generales mambises participantes en la Protesta.

