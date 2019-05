Concluye en Villa Clara ejercicio Meteoro

Santa, Clara, Villa Clara.- La preparación para enfrentar la temporada ciclónica y situaciones de desastres, ocupó este domingo acciones de higienización en los 13 municipios de Villa Clara, como parte del Ejercicio Meteoro 2019.

En esta segunda jornada, brigadas de entidades estatales y la población se dedicaron al saneamiento de barrios y consejos populares propensos a inundaciones.

Durante el Ejercicio Meteoro en Villa Clara se procedió a la tala de árboles, chapea de áreas enyerbadas, eliminación de microvertederos, y la limpieza de tragantes y alcantarillados que pudieran obstruir el paso de las aguas ante intensas precipitaciones.

Las acciones ejecutadas en ese territorio central este fin de semana, fortalecieron la preparación de los órganos de dirección y mando, así como del pueblo, para enfrentar peligros, vulnerabilidades y riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos.

