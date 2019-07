Chequean marcha de inversiones en Artemisa

Artemisa, Cuba. – El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, chequeó en la provincia de Artemisa el proceso inversionista en el sector de la agricultura.

En el territorio se ejecutan este año más de 122 millones de pesos para acometer acciones constructivas en 8 objetos de obras aprobadas.

Durante el intercambio con inversionistas y constructores en Artemisa, el Primer Vicepresidente cubano llamó a ser eficientes en las ejecuciones y cumplir con los cronogramas previstos.

Como parte del proceso inversionistas en la agricultura de Artemisa, aparecen la fábrica de cigarrillo en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, una minindustria del programa de frutales en el municipio de San Antonio de los Baños y el sistema de riego en la Empresa Agropecuaria de Güira de Melena.

