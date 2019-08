Chequea vicepresidente cubano obras en Artemisa

Artemisa, Cuba. – El miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Roberto Morales Ojeda, chequeó obras para la Educación en Artemisa.

Acompañado por ministros, directores y autoridades del territorio, en la casa de altos estudios de la provincia constató los avances e intercambió sobre aspectos técnicos y de recursos que aportan a la calidad de las terminaciones.

Va quedando poco tiempo, pero el compromiso se cumple, señaló el vicepresidente cubano en la nueva sede de la Universidad de Artemisa, que será inaugurada el 2 de septiembre próximo.

Visitó también un taller de confecciones en el municipio de Guanajay, donde resaltó y estimuló la labor que desempeñan estos colectivos en todo el país, que, a pesar del recrudecimiento del bloqueo, elaboran los uniformes escolares.

