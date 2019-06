Chequea Ramiro Valdés marcha de planes de la Vivienda

Las Tunas, Cuba. – El Comandante de la Revolución y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros Ramiro Valdés revisó los programas de viviendas en las orientales provincias de Las Tunas y Holguín, y precisó las prioridades a seguir para mantener el impulso constructivo.

Ramiro conversó con directivos de las empresas vinculadas al programa de la vivienda en ambos territorios y se interesó por la producción municipal de materiales de construcción.

Al respecto enfatizó en la necesidad de garantizar la calidad de esas producciones e insistió en aprovechar los recursos disponibles en las comunidades y dar soluciones viables a la población.

Al escribir de esas visitas en un mensaje en la red social Twitter, Ramiro señaló que Las Tunas marcha puntera en los programas de construcción de viviendas, en tanto Holguín trabaja para alcanzar los resultados necesarios, con el reto de aumentar la producción local de materiales.

