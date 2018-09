Celebran aniversario del sindicato de industrias

En todo el país se desarrolla un amplio programa de actividades con motivo celebrarse, el próximo 7 de septiembre, el V aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias.

La jornada por la efeméride, dedicada al XXI Congreso obrero, se inició con matutinos y vespertinos especiales en todos los colectivos laborales y en áreas de concentración de trabajadores por cuenta propia.

Emilio Pérez Estrada, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Industrias, informó que se entregan trofeos y certificados de reconocimiento POR LAS SENDAS DEL TRIUNFO, a los colectivos del sector cumplidores con eficiencia de los indicadores previstos.

El dirigente añadió que con motivo del V aniversario de la organización, se efectúan encuentros de fundadores y jubilados con jóvenes del ramo.

