Canciller de Cuba recibe a Director General de la FAO

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió este lunes a José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su visita oficial a la nación caribeña.

Parrillas declaró en su cuenta de Twitter que el encuentro ratificó el buen estado de las históricas relaciones de cooperación entre la organización y la mayor de Las Antillas, y el interés común de continuar fortaleciéndolas.

Durante la reunión, Rodríguez Parrilla también destacó los años de trabajo de Graziano da Silva al frente de dicha institución, quien culminará el venidero 31 de julio su segundo mandato al frente de esa organización.

El director de la FAO finalizó su estancia en Cuba este lunes, después de tres días de visita oficial, en los que se entrevistó con dirigentes del gobierno cubano y de la cooperación internacional.

