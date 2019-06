Campesinos latinoamericanos visitan campos cubanos (+Fotos)

Divididos en 8 grupos, los delegados e invitados al VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que se desarrolla en nuestro país, visitaron fincas y cooperativas de las provincias La Habana, Artemisa y Mayabeque.

En los recorridos, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar con los productores cubanos, conocieron sus experiencias, forma de vida y cultivos nativos de la isla, algunos desarrollados con técnicas agroecológicas.

Las formas de propiedad de la tierra, estructuras de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y apoyo gubernamental que reciben los campesinos cubanos, fueron de los temas por los que se interesaron los visitantes.

Durante los intercambios, se dialogó además sobre la necesidad de proteger la tierra, garantizar la seguridad alimentaria, y utilizar productos naturales saludables para el organismo.

Las fincas Las Delicias y Las Mercedes, de la Cooperativa de Créditos y Servicios César Escalante, del capitalino municipio de Boyeros, estuvieron entre las visitadas hoy por delegados e invitados al VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.

Ambas fincas, dedicadas a la producción de cultivos varios y frutales, sirvieron para mostrar a los participantes al evento las producciones que se pueden lograr en una ciudad que cuenta con poca superficie cultivable.

Sus productores Inocencio Luis Medina y José Ramón Corbea, les explicaron cómo a pesar de las dificultades que enfrentan por causa del bloqueo han ido buscando alternativas para desarrollar los cultivos.

De igual manera, los delegados latinoamericanos compartieron sus experiencias, entregaron semillas y los felicitaron por la gran resistencia del pueblo cubano ante las arremetidas del imperio.

