Campesinos latinoamericanos abogan por el Socialismo (+Fotos)

La sesión de apertura del VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo tuvo lugar hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia de miembros del Buró Político del Partido y de la Comisión Política de esa organización.

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Santiesteban afirmó que este viernes se estarán debatiendo importantes temas para el movimiento como la Reforma Agraria y la construcción del Socialismo, asuntos solucionados en Cuba hace 60 años.

En ese sentido señaló, nuestro país ratifica el compromiso de apoyo y solidaridad con las justas demandas y acuerdos que se adopten en la sesión del Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.

Rafael Santiesteban afirmó que Cuba no renunciará a la solidaridad internacionalista y a la colaboración con otros pueblos.

En la sesión de apertura del VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, que tuvo lugar hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, se ratificó la voluntad de los campesinos del continente a luchar por establecer el socialismo en toda la región.

La miembro de la Comisión Política de la CLOC, Elsa Nury Martínez afirmó que hacer este congreso en Cuba no es casual, sino que representa la reafirmación del camino hacia la construcción del socialismo en América Latina, en el aniversario 60 de la Revolución cubana.

Expresó que también constituye una resolución a continuar la lucha por una Reforma Agraria Integral, ley que en Cuba igualmente hace 60 años es un hecho latente.

Elsa Nury Martínez expresó que para lograr las sociedades más justas que necesitan los pueblos latinoamericanos, es necesario la unida, pues sino no será posible.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.