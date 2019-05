Campesinos cubanos vencen obstáculos

Como parte de las actividades por el aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, Rafael Santiesteban se reunió hoy en La Habana con cuadros y campesinos destacados.

En el encuentro el dirigente destacó la labor de esos hombres y mujeres del campo protagonistas de cada uno de los logros de la organización a lo largo de sus 58 años de creada, a celebrarse el próximo 17.

Santiesteban informó que en saludo al aniversario de la Ley de Reforma Agraria la ANAP trazó 6 objetivos fundamentales en el trabajo de la organización con vistas a lograr resultados superiores.

Puntualizó que a pesar de las carencias económicas que enfrenta nuestro país al cierre del mes de marzo de los 12 indicadores productivos dirigidos a la alimentación del pueblo solo se incumple en el maíz y la carne de cerdo.

Sobre las acciones que realiza hoy la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para sortear las carencias de insumo y alimento animal informó hoy su presidente Rafael Santiesteban en un encuentro con cuadros y campesinos destacados, en el contexto de las actividades por el aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria.

El dirigente reconoció que aun cuando se crece en 10 de los indicadores productivos están muy lejos de satisfacer la demanda de la población, por lo cual se trabaja en busca de obtener semillas con mayores rendimientos.

Al referirse a la producción porcina, uno de los parámetros en que se incumple explicó que se intensifica la siembra de alimento animal desde las mismas fincas y se buscan otras alternativas con productos nacionales.

Rafael Santiesteban ratificó una vez más el compromiso de los campesinos cubanos de seguir incrementando los niveles productivos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.