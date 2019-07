Brigada Venceremos, medio siglo de solidaridad con Cuba

La Habana, Cuba. – La Brigada Venceremos, integrada por activistas norteamericanos y de visita en Cuba, cumple un amplio programa de recorridos por lugares históricos y encuentros con comunidades de varias regiones del país.

Teresa Walsh, de California, dijo a Radio Reloj que los brigadistas han denunciado el acoso imperialista que sufre este pueblo por el solo hecho de no seguir los dictámenes de esos halcones que quieren resucitar la doctrina Monroe en nuestra región.

La integrante del contingente recordó los encuentros de Fidel con la Venceremos durante estas cinco décadas, y refirió que el Comandante en Jefe hizo varios trabajos voluntarios en cortes de caña junto con los brigadistas.

La Brigada norteamericana Venceremos fue la primera que visitó a Cuba con un mensaje de solidaridad, cumple 50 años de creada y lo celebrarán hoy a las 05:00 de la tarde en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

