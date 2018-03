Aumenta producción local de materiales para la construcción de viviendas en Artemisa

Artemisa, Cuba. – La producción local de materiales para la construcción de vivienda en la provincia de Artemisa, se propone un plan ambicioso alcanzable que cumple los diversos surtidos en los primeros meses del año, según informó Belkis Blanco Correa, directora general de Infraestructura e Inversiones de la Administración Provincial.

En el 2018 la provincia producirá más de 2 000 000 de elementos de pared, un número significativo de cubierta, piso, mesetas y marcos de hormigón y otros demandados materiales destinados al programa de edificación de inmuebles.

Con la participación de seis empresas provinciales, entre las que figuran Materiales de la Construcción, Industrias Locales y Artículos Varios y Pecuaria Los Naranjos, Artemisa aspira alcanzar la construcción de una vivienda por día, agregó la directora general de Infraestructura e Inversiones de la Administración.

Cada uno de los productores se propone elevar la producción de cubierta, entre ellos la Empresa de Materiales de la Construcción que puede lograr las 33 viviendas mensuales con el apoyo de las unidades productoras entre las que destacan las UBPC Rigoberto Corcho en Artemisa y El Mango en San Cristóbal.

