Amigos latinoamericanos defienden a Cuba

La Habana, Cuba. – La XXVI Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, desarrolla un amplio programa durante su estancia en la Isla hasta el día 10, y está integrada por 100 participantes que representan a 10 naciones.

Los integrantes del Contingente han expresado que dedican su visita al Aniversario 60 del Triunfo de la Revolución, y al 500 de la fundación de La Habana.

La XXVI Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, visitará las provincias de La Habana, Artemisa, Villa Clara y Matanzas, y sostendrán encuentros con el pueblo para conocer la realidad cubana.

Durante el recibimiento, los brigadistas denunciaron el bloqueo cruel que sufre nuestro pueblo, y rechazaron la aplicación de la Helms-Burton, ley que, según confesaron, es inaplicable porque no se puede legislar de un país hacia otro.

