Almagro miente contra Cuba, afirma Vicecanciller cubano

El vicecanciller cubano Rogelio Sierra, acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de mentir al implicar a Cuba en un caso de presunto narcotráfico.

Acusaciones de Almagro sobre la presunta implicación de Cuba en un incidente asociado a incautación de drogas en Panamá, son totalmente infundadas; vuelve a mentir para intentar dañar el prestigio de la Revolución, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter.

Sobre el caso, el Ministerio de Seguridad de Panamá rectificó la víspera una aseveración anterior, e indicó que la droga incautada en un contenedor procedente de Cuba, se presume que fue contaminado en territorio panameño.

Acotó que la contaminación de contenedores en los puertos de carga representa una de las principales modalidades empleadas por las redes del narcotráfico, que amenaza a todos los países afectados por el tráfico de drogas.

