Alista Matanzas campaña para fomento tabacalero

La Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco, en Matanzas, labora en un programa de crecimiento de unidades para el desarrollo de ese cultivo, uno de los fondos exportables del país.

Para la venidera campaña en octubre el territorio debe plantar 300 hectáreas, fomentar la construcción de casas de cura natural y controlada y producir para la venta posturas de tabaco, eucalipto, cedro, roble y frutales.

En la Unidad de Base de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco, en Matanzas, se trabaja en la obtención de posturas en semilleros tecnificados con predominio de la variedad Criollo 2010, resistente a plagas y de buenas capas.

Entre las prioridades de la Agricultura se encuentran el impulso del cultivo del tabaco, café, coco y cacao, rubros de alta demanda en el mercado internacional; al tiempo que se prioriza la siembra de frutales.

