El ALBA, proyecto más exitoso en política social

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP es el proyecto más exitoso en política social desde la creación de nuestras Repúblicas en el siglo XIX, expresó a Radio Reloj el embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana.

El diplomático, quien asiste a la XVI Cumbre de ese bloque regional, destacó que el ALBA ha reducido brechas sociales y dotado al ser humano de dignidad, mientras que los proyectos conservadores y neoliberales generan desigualdad y concentran la riqueza.

Al referirse a los retos del ALBA TCP ante la injerencia imperial, dijo que hay que avanzar en una gran Revolución cultural articulada con un proyecto de desarrollo económico.

Quintana expresó que el legado de Fidel y Chávez están más presentes que nunca y elogió los aportes de Cuba al éxito del proyecto de integración.

