Afectaciones en la red de cajeros automáticos

Debido a labores para mejorar el respaldo eléctrico en la sede de la institución Servicios de Pago REDSA, el domingo 2 de junio, en el horario comprendido de 12 de la noche a 5 de la madrugada, estará sin servicio el sistema de tarjetas RED, y por tanto, no funcionarán los cajeros automáticos.

El Director General del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones, explicó que ello se debe a la introducción de un nuevo grupo electrógeno, el cual permitirá mayor disponibilidad, e incrementará la capacidad de respuesta ante cualquier avería.

Precisó que mientras duren los trabajos, no se podrán hacer operaciones en los terminales de punto de venta, conocidos como POS, con las tarjetas emitidas por los Bancos de Crédito y Comercio; Popular de Ahorro, Metropolitano; y el Banco Internacional de Comercio.

La afectación abarcará de 12 de la noche a 5 de la madrugada del 2 de junio.

