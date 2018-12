Acogerá el III Frente Oriental acto por aniversario de la Revolución

Santiago de Cuba. – En el poblado de Cruces de los Baños, del municipio montañoso de Tercer Frente, se celebrará este miércoles, 26 de Diciembre, el acto de la provincia de Santiago de Cuba por los 60 año del triunfo de la Revolución.

Al acto político cultural asistirán unos 4 mil habitantes de esas históricas montañas de la Sierra Maestra, quienes acompañarán a las principales autoridades del Partido Comunista de Cuba y Gobierno en la provincia, así como familiares de mártires y combatientes de la Revolución.

La conmemoración en esa localidad de la serranía santiaguera estará acompañada de ferias comerciales de productos agropecuarios- industriales, así como actividades culturales y recreativas.

El Tercer Frente Oriental Mario Muñoz, encabezado por el Comandante Juan Almeida, jugo un papel decisivo en la ofensiva final del Ejército Rebelde contra la dictadura batistiana.

