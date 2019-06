Acoge Complejo Escultórico en Villa Clara homenaje al Che y a Maceo

El Complejo Escultórico Ernesto Guevara constituyó el sitio para recordar a Antonio Maceo por el aniversario 174 de su natalicio y el 91 del Che Guevara.

El pueblo de Villa Clara inició su marcha en el monumento al Titán de Bronce, localizado en el reparto de la Vigía, donde estudiantes de la enseñanza media exaltaron la personalidad de Antonio Maceo.

En el Complejo Escultórico dedicado al Guerrillero heroico, más de 130 pioneros de Santa Clara, recibieron la pañoleta roja de la Organización de Pioneros José Martí.

El Complejo Escultórico Ernesto Guevara constituye un emblemático sitio histórico de la provincia de Villa Clara, célebre por acoger los restos mortales de Ernesto Guevara y sus compañeros de lucha.

