Vietnam valora altamente visita de dirigente comunista a Cuba

Hanoi.- Vietnam aseguró este domingo que la visita a Cuba de Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista del país asiático, reflejó la amistad y la solidaridad entre ambos partidos, Estados y pueblos.

Su estancia en Cuba buscó apoyar la causa revolucionaria de la Isla y fortalecer el comercio y los lazos de cooperación entre las dos naciones, dijo a la prensa el jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del PCV, Hoang Binh Quan.

Phu Trong visitó a Cuba del 28 al 30 de marzo, dialogó con su homólogo Raúl Castro, atestiguó la firma de acuerdos y visitó el lugar donde reposan los restos del líder histórico Fidel Castro, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.

Quan señaló, además, que la declaración conjunta Vietnam-Cuba refleja la estrategia a largo plazo, con serio compromiso político para elevar los nexos bilaterales a niveles más altos.

