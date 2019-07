Sabotaje a sistema eléctrico afecta a Venezuela

Caracas, Venezuela. – El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el apagón a nivel nacional ocurrido este lunes fue provocado por un ataque electromagnético, y que pronto quedará restablecido el servicio.

Al explicar detalles del ataque, Rodríguez precisó que se originó en el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, en el sureste del país, desde donde se genera y suministra el grueso de esa energía a la nación.

El ministro declaró que después de las agresiones de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano instrumentó protocolos de protección y seguridad que le permiten ahora estar en el proceso de reconección eléctrica.

Con relación al ataque, el presidente Nicolás Maduro afirmó en la red social Twitter que ante esa nueva agresión al suministro eléctrico, el Ejecutivo atiende las necesidades del pueblo y junto con la Fuerza Armada demostrará su voluntad inquebrantable de vencer.

