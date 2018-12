Venezuela y Rusia son libres de cooperar en defensa y seguridad

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien calificó de malgasto público la cooperación militar entre Rusia y la nación suramericana.

En un mensaje publicado en Twitter, el diplomático bolivariano consideró la reacción del funcionario como irrespetuosa y cínica, a la vez que recordó la presencia de 800 bases militares de Estados Unidos en 70 países.

Arreaza, manifestó que Washington cuestiona el derecho soberano a la cooperación en defensa y seguridad de la nación con otros países, mientras el propio presidente Donald Trump amenaza con una agresión militar a Venezuela.

Por su parte, el secretario de prensa del gobierno ruso, Dmitri Peskov, también consideró como poco diplomáticas las aseveraciones de Mike Pompeo, reportaron medios internacionales.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.