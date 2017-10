Venezuela protege la voluntad de cada ciudadano

Venezuela.- La Asamblea Nacional Constituyente juramentó este miércoles en Caracas a los 18 gobernadores representantes de la izquierda, electos el domingo en los comicios regionales, en una sesión a la que se ausentaron los ganadores por la oposición.

En el acto, la presidenta del órgano, Delcy Rodríguez, convocó nuevamente a presentarse a los nuevos dirigentes de los cinco estados alcanzados por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática.

Asimismo, destacó la transparencia del sistema electoral venezolano, el cual, significó, preserva la voluntad política del pueblo y protege sus aspiraciones, mediante el sufragio para erigirlo como un acto de soberanía blindado.

Por otra parte, la actual gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, señaló que el suceso del domingo no es más que un ejemplo para el mundo de un proceso comicial impecable.

