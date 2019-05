Venezuela denuncia ocupación ilegal de su embajada en Washington

Caracas, Venezuela. – El vicecanciller de Venezuela, Carlos Ron negó este lunes que el Gobierno bolivariano haya autorizado el ingreso de policías estadounidenses en la embajada venezolana en Washington.

Ron también precisó que los activistas sociales estadounidenses desalojados el pasado sábado por los agentes fueron invitados a establecerse en la embajada por el gobierno constitucional de Venezuela para impedir su ocupación por los seguidores del diputado opositor Juan Guaidó.

Al respecto, el funcionario resaltó el respeto que merecen esas personas, de las cuales escribió que son más venezolanas que el ilegal embajador nombrado por la oposición, quien le imploró al Comando Sur la invasión de Venezuela.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, exigió de la administración Trump abstenerse de hostilizar a ese colectivo y aclaró que el edificio de la embajada es propiedad del Estado venezolano.

