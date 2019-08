Venezuela denuncia acciones del bloqueo

Caracas, Venezuela. – La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que ha sido retenido un barco con 25 mil toneladas de soya para producción de alimentos, que tenía como destino el país suramericano.

De acuerdo con la ejecutiva venezolana, la retención se hizo en atención al criminal bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes anterior.

Este acto constituye una violación del Derecho Internacional y la Carta de la Organización de Naciones Unidas, manifestó la vicepresidenta, quien añadió que además atenta contra los derechos humanos de toda la población venezolana, al pretender impedir su derecho a la alimentación.

Rodríguez también responsabilizó al diputado venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero como presidente encargado de Venezuela, por esta medida, luego de que el legislador aplaudiera la imposición del bloqueo por parte de Washington.

