Venezuela defiende su soberanía

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos desea retomar el control tenido sobre la economía de la nación suramericana antes de la llegada de la Revolución bolivariana.

Arreaza aseveró que el pueblo y el ejecutivo del país venezolano no permitirán una agresión extranjera como la que pretende el gobierno norteamericano y sus aliados.

Asimismo lamentó que líderes de la derecha local siguen instrucciones de Washington sobre una intervención militar en Caracas sin valorar la posibilidad de un diálogo interno para solventar las diferencias políticas.

Según el canciller venezolano delegaciones de 60 países trabajarán para proteger los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y condenar la intervención en la patria de Simón Bolívar.

