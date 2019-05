Venezuela avanza en la entrega de viviendas

El Gobierno bolivariano continúa con la entrega de hogares mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela, en aras de alcanzar la meta de 3 millones.

El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, a través de la red social Twitter, destacó que la nación suramericana fue reconocida como líder en la defensa del derecho a un techo digno, durante la I Asamblea del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

El titular notificó que como parte del encuentro internacional en Kenya sostuvo encuentros con representantes de Mozambique, Serbia y Botswana, con quienes compartió experiencia en el desarrollo del sector y estrechó lazos de cooperación.

Más de 12 millones de venezolanos son beneficiados por la misión estatal, creada inicialmente para socorrer a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas a finales de 2010 en el país latinoamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.