Solidaridad con Venezuela marca tendencia en Twitter

La Habana, Cuba. – La etiqueta #TodosSomosVenezuela se posicionó este sábado en primer lugar de las tendencias de la red social Twitter, a propósito de la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela.

A través de esa etiqueta pueblos del mundo manifestaron su apoyo a la Revolución Bolivariana y rechazaron las posturas injerencistas de la derecha internacional contra la autonomía y soberanía del hermano país.

Autoridades, organizaciones, movimientos sociales y estudiantes de Rusia, Italia, Suecia, España, China, República Dominicana, Cuba y Argentina, entre otras naciones, se unieron al tuitazo internacional en apoyo a la soberanía de Venezuela.

El canciller bolivariano Jorge Arreaza agradeció en su cuenta de Twitter a quienes apoyan a su país en estos momentos de agresiones políticas y financieras; el imperialismo no podrá con los hijos de Bolívar y Chávez, afirmó.

