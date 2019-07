Londres, Reino Unido. – Activistas de la solidaridad con Cuba en el Reino Unido expresaron su apoyo al gobierno y pueblo de la Isla, frente a la creciente hostilidad de la administración del presidente Donald Trump.

Los manifestantes, quienes representaban a diferentes organizaciones políticas y sociales británicas, se congregaron frente a la legación diplomática cubana con fotos del Che y carteles donde exhortaban a Trump a levantar el bloqueo unilateral contra Cuba.

Tenemos fe en Cuba porque ese país nos ha enseñado mucho, aseguró un militante del Grupo Revolucionario Comunista; a la vez que dijo sentirse orgulloso de apoyar al pueblo y gobierno cubanos.

En alusión a la decisión de Washington de activar el Título III de la Ley Helms-Burton, El activista agregó que Estados Unidos nunca ha dejado de atacar a Cuba con su bloqueo y su hostilidad, pero con Trump ahora han llegado más problemas.

