Este viernes Rusia abogó por continuar el diálogo con Estados Unidos sobre la estabilidad estratégica, declaró el canciller eslavo, Serguéi Lavrov.

Agregó que las conversaciones deben desarrollarse con base en el respeto mutuo, el equilibrio de intereses y sin ninguna condición previa.

El jueves varios legisladores del Senado de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado de esa nación, Rex Tillerson, instándole a iniciar nuevas negociaciones con Rusia con el fin de limitar el desarrollo y producción de armamento atómico en el mundo.

Un diálogo estratégico entre ambos países es más urgente tras el discurso público del presidente Vladímir Putin del 1º de marzo cuando se refirió a varias armas nucleares que Rusia viene desarrollando, incluyendo un misil crucero, se lee en la carta.

