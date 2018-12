Recibe Daniel Ortega a nuevos embajadores

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió las cartas credenciales de nuevos embajadores radicados en el país, en ceremonia oficial efectuada en la capitalina Casa de los Pueblos.

Este martes presentaron sus documentos los representantes diplomáticos de Cuba, Bolivia, Brasil, Taiwán, Japón, Guatemala, España, Ecuador, Corea del Sur y Estados Unidos, quienes asistieron acompañados por personal de sus respectivas misiones.

Una vez concluida la parte protocolar de la ceremonia, el líder sandinista saludó a cada uno de los embajadores y les deseó una buena estancia en el país centroamericano.

Ya llevan tiempo en Nicaragua y conocen del país, de sus características y del trabajo por la paz, la paz como objetivo de todo el mundo, independientemente de las ideologías, todos estamos comprometidos con la paz; así que bienvenidos, expresó Daniel Ortega.

