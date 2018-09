Rechazan en Ecuador medidas gubernamentales

Miles de ecuatorianos marcharon este jueves por el centro de Quito contra el rumbo neoliberal del Gobierno del presidente Lenin Moreno, y le exigieron el cumplimiento de las promesas hechas en campaña.

Motivos de rechazo fueron el alza de los combustibles y la reducción del aparato del Estado, que implica la fusión de ministerios y la desaparición de algunas instituciones, así como despidos.

Convocada por el Colectivo Nacional de la Revolución Ciudadana, esta tercera movilización nacional contra el actual gobierno, clamó por el retorno del exjefe de Estado, Rafael Correa, a quién las masas reconocen como líder de la década ganada.

A propósito, el asambleísta Bairon Valle, participante en la marcha, recordó que entre el 2007 y el 2017 se respetaron los derechos y se le dio prioridad, sobre todo, al pueblo, y la obra del gobierno de Correa está en todos los rincones del país.

