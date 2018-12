El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este martes las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien calificó de malgasto público la cooperación militar entre Rusia y la nación sudamericana.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, el diplomático venezolano consideró la reacción del funcionario como irrespetuosa y cínica, a la vez que recordó la presencia de 800 bases militares de Estados Unidos en 70 naciones.

Asimismo, aseguró que Washington cuestiona el derecho soberano a la cooperación en defensa y seguridad de su nación con otros países, en medio de las amenazas de agresión militar proferidas por el presidente Donald Trump.

Por su parte, DIMITRI PESKOV, secretario de prensa del presidente ruso, consideró como poco diplomáticas las declaraciones de Pompeo luego de la llegada de aviones rusos a Venezuela para realizar maniobras conjuntas.

