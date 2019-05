Rechaza Fuerza Armada venezolana comunicado de Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó el comunicado emitido por la Cancillería colombiana, sobre una presunta violación territorial por parte de unidades militares venezolanas, negada rotundamente por la institución castrense.

En un comunicado del Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada refutó las ligeras declaraciones del mayor general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, acerca de la supuesta presencia de elementos del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela.

Precisó que esas afirmaciones constituyen un subterfugio para intentar desplazar hacia Venezuela la responsabilidad de los nefastos efectos del conflicto político, social y económico que padece el vecino país.

Agregó que el Gobierno colombiano pretende llevar a cabo una escalada mediática, complementada con falsos positivos, alineada con las intenciones de Estados Unidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.