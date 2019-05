Proyecto argentino condena bloqueo estadounidense a Cuba

Un proyecto de declaración en rechazo a las decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos para profundizar el bloqueo contra Cuba, fue presentado en Buenos Aires, por iniciativa del senador argentino Marcelo Fuentes.

El legislador nacional, jefe de bloque del Frente Para la Victoria en el Honorable Senado de la Nación, presentó la iniciativa, que busca en la cámara Alta, se reclame suspender la aplicación de acciones hostiles y a respetar el derecho internacional.

Rechazo a las decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos de profundizar el bloqueo a Cuba, incumpliendo las diversas Resoluciones de Naciones Unidas, lleva por título el proyecto.

Marcelo Fuentes describió al bloqueo como un acto de hostilidad que socava parte de los acuerdos logrados en los últimos años, y pone en peligro la continuidad de las buenas relaciones de la comunidad internacional.

